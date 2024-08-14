Зеленский: Хорошее сегодня продвижение в Курской области

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Вооруженные силы Украины продолжают успешно продвигаться на территории Курской области РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении.

«Хорошее сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства», – говорится в обращении.

Он отметил, что провел совещание с представителями правительства, посвященное вопросам поддержки действий украинских военных на территории Курской области.

«Важно, что Украина воюет по правилам и гуманитарные нужды, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены», – подчеркнул Зеленский.