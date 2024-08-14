Харрис может стать «убийцей Украины» |
Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур |
Украина атаковала четыре военных аэродрома в России |
ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже |
Алиев: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан – сильная спортивная держава |
Зеленский: ВСУ продвигаются в Курской области, взято более 100 пленных |
Наступление ВСУ: в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации |
Дроны Украины массово атаковали регионы России |
Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ в Курской области |
Главное Политика

Харрис может стать «убийцей Украины»

Харрис может стать «убийцей Украины»

Камала Харрис может стать «убийцей Украины» из-за своих плохих отношений с Зеленским.

Издание The Telegraph напоминает, что в феврале 2022 года у Харрис и Зеленского возникли напряженные стратегические разногласия на Мюнхенской конференции по безопасности по поводу того, как не дать России втянуть Европу в новую холодную войну. В то время Харрис отказала Зеленскому, когда он попросил ввести превентивные санкции против России в надежде, что это остановит вторжение.

«По своей сути Камала Харрис похожа на Джо Байдена — либерального интернационалиста, который поддерживает глобальные коалиции, сильное НАТО и сильную Европу. Но в своих дипломатических стилях они не могли бы быть более разными. По иронии судьбы, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и напористым, чем Харрис, в отношении Украины. Она упустила несколько возможностей построить достойные отношения с Зеленским, и ее двойственное отношение к кризису не сулит ничего хорошего для ее победы», — говорит бывший помощник Байдена, говоривший на условиях анонимности.

«Во время пресс-конференции в Польше, где обсуждались беженцы, покинувшие Украину через две недели после вторжения Путина, Харрис рассмеялась. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала на X: «Было бы трагедией, если бы эта женщина победила на президентских выборах». Мендель быстро удалила свой пост и отозвала свои комментарии, но мнение недоброжелательных наблюдателей о том, что Харрис не в своей тарелке в вопросах Украины, оказалось сложнее развеять», — пишет The Telegraph.

«Вопреки некоторым историческим заявлениям Камалы Харрис об Украине, если она победит на президентских выборах, ее отношения с Украиной и президентом Зеленским обещают быть совсем не простыми», — заключает издание.

Теги:
Из этой рубрики
Харрис может стать «убийцей Украины»
Политика

Харрис может стать «убийцей Украины»

2024/08/14, 22:22
Эрдоган провел встречу с Аббасом
Политика

Эрдоган провел встречу с Аббасом

2024/08/14, 21:11
Армянское лобби пытается оказать давление на Трампа из-за Азербайджана
Политика

Армянское лобби пытается оказать давление на Трампа из-за Азербайджана

2024/08/14, 19:36
Дипломатическая победа Еревана или буря в стакане: армянская эйфория на фоне нашумевшего интервью
Политика

Дипломатическая победа Еревана или буря в стакане: армянская эйфория на фоне нашумевшего интервью

2024/08/14, 15:19
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости
Политика

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости

2024/08/14, 14:37
Харакири по-армянски: «второй фронт» против России
Политика

Харакири по-армянски: «второй фронт» против России

2024/08/14, 09:54
США ждут от Грузии первого шага
Политика

США ждут от Грузии первого шага

2024/08/14, 00:19
Беларусь просит ЕС надавить на Украину
Политика

Беларусь просит ЕС надавить на Украину

2024/08/13, 21:21
«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане?
Политика

«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане?

2024/08/13, 09:43