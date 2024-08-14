Харрис может стать «убийцей Украины»

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Камала Харрис может стать «убийцей Украины» из-за своих плохих отношений с Зеленским.

Издание The Telegraph напоминает, что в феврале 2022 года у Харрис и Зеленского возникли напряженные стратегические разногласия на Мюнхенской конференции по безопасности по поводу того, как не дать России втянуть Европу в новую холодную войну. В то время Харрис отказала Зеленскому, когда он попросил ввести превентивные санкции против России в надежде, что это остановит вторжение.

«По своей сути Камала Харрис похожа на Джо Байдена — либерального интернационалиста, который поддерживает глобальные коалиции, сильное НАТО и сильную Европу. Но в своих дипломатических стилях они не могли бы быть более разными. По иронии судьбы, учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и напористым, чем Харрис, в отношении Украины. Она упустила несколько возможностей построить достойные отношения с Зеленским, и ее двойственное отношение к кризису не сулит ничего хорошего для ее победы», — говорит бывший помощник Байдена, говоривший на условиях анонимности.

«Во время пресс-конференции в Польше, где обсуждались беженцы, покинувшие Украину через две недели после вторжения Путина, Харрис рассмеялась. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала на X: «Было бы трагедией, если бы эта женщина победила на президентских выборах». Мендель быстро удалила свой пост и отозвала свои комментарии, но мнение недоброжелательных наблюдателей о том, что Харрис не в своей тарелке в вопросах Украины, оказалось сложнее развеять», — пишет The Telegraph.

«Вопреки некоторым историческим заявлениям Камалы Харрис об Украине, если она победит на президентских выборах, ее отношения с Украиной и президентом Зеленским обещают быть совсем не простыми», — заключает издание.