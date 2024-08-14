Президента Украины Владимира Зеленского ждет вероятная расправа со стороны Запада.
Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов, передает «Лента.ру».
Алаудинов прокомментировал операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он указал на действия украинских военных против мирного населения.
Генерал-майор понадеялся, что Зеленский не избежит ответственности за действия в Курской области из-за расправы со стороны Запада. «Вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.