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В России предрекают расправу над Зеленским

В России предрекают расправу над Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского ждет вероятная расправа со стороны Запада.

Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов, передает «Лента.ру».

Алаудинов прокомментировал операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он указал на действия украинских военных против мирного населения.

Генерал-майор понадеялся, что Зеленский не избежит ответственности за действия в Курской области из-за расправы со стороны Запада. «Вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.

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