Опрос: Харрис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах

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Вице-президент США Камала Харрис в большинстве ключевых штатов уже лидирует или сравнялась по голосам с бывшим президентом Дональдом Трампом. Пока она опережает Трампа уже на процент.

Об этом сообщает THE HILL.

Харрис опережает Трампа в частности в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В семи штатах, где состоятся выборы, она имеет 48% поддержки, Трамп – 47%, а 5% респондентов заявили, что не определились или не будут голосовать.

Согласно опросу, Харрис сейчас немного опережает Трампа в пяти штатах, где состоятся выборы, и имеет равный с ним рейтинг в Джорджии. Единственное преимущество Трампа – в штате Невада, но Харрис сократила его отрыв на 6 пунктов с момента проведения последнего опроса в мае.

Опрос был проведен среди 2 867 потенциальных избирателей в семи штатах с 26 июля по 2 августа и имеет погрешность плюс-минус 1,83 процентных пункта.