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Делегация из Узбекистана прибыла для изучения опыта Азербайджана по использованию БПЛА в войне

Делегация из Узбекистана прибыла для изучения опыта Азербайджана по использованию БПЛА в войне

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, заключенным между Азербайджаном и Узбекистаном, военнослужащие Узбекистана совершают визит в нашу страну с целью участия в курсе планирования и тактики применения тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных вооруженных конфликтах.

Как сообщает Минобороны, в первый день курса узбекским гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Военно-Воздушных сил,  использовании БПЛА в традиционных боях, организации боевых полетов, применении мини- и микро БПЛА в азербайджанской армии.

Делегации были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся в арсенале азербайджанской армии, была предоставлена информация о тактико-технических характеристиках установок.

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