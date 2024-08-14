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Подоляк о Курской области: Глобальный смысл этой операции – показать несостоятельность России

Подоляк о Курской области: Глобальный смысл этой операции - показать несостоятельность России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна.

«Для того чтобы дальше возвращать инициативу на фронте Украине, мы должны принимать решения здесь и сейчас, исходя из ситуации. Когда вы заходите куда-то, вы преследуете определенные цели. Эти цели могут быть достигнуты сразу – или не сразу. Дальше вы смотрите на оперативную обстановку. Если у вас есть возможность проводить следующий этап операции – как вы говорите, окапываться, встраиваться в территорию, потому что оттуда дальше можно развивать свои действия по другим направлениям», – сказал он в интервью изданию «Медуза».

Он заявил, что это в Курской области как раз и происходит.

«Если такая возможность есть, вы это делаете – окапываетесь. Вы строите фортификации, подвозите резервы, а главное – обеспечиваете логистическую связь на месте с основными силами. Если такие возможности есть и оперативная обстановка позволяет, вы это, безусловно, делаете», – пояснил советник.

Подоляк отметил, что с военной точки зрения он не готов говорить, надо это Украине или нет.

«А с точки зрения, скажем так, развития войны, оперативной ситуации на этом направлении – да, это безусловно нужно делать, потому что это позволяет увеличивать театр военных действий на территории России. А театр военных действий на территории России позволяет масштабировать политические задачи: показать несостоятельность российского управления в целом, неготовность принимать решения, неготовность подвозить туда дополнительные силы и средства. Соответственно, война будет расширяться по территории России», – сказал он.

Советник подчеркнул, что оперативные решения командование принимает исходя из ситуации.

«Глобальный смысл этой операции – показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством», – добавил Подоляк.

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