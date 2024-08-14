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Еще один спортсмен пожаловался на качество бронзовой медали Олимпиады в Париже (видео)

Еще один спортсмен пожаловался на качество бронзовой медали Олимпиады в Париже (видео)

Бронзовый призер Олимпиады 2024 года в Париже по фехтованию на рапире американец Ник Иткин пожаловался на качество медали Игр.

Спортсмен опубликовал видео, на котором демонстрирует пятна, сколы и царапины на медали.

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, занявший третье место на соревнованиях по скейтборду в дисциплине «спринт», пожаловался в соцсетях на то, что завоеванная им бронзовая медаль спустя несколько дней после вручения «выглядит так, будто прошла войну».

По его словам, состояние медали значительно ухудшилось после того, как он немного поносил ее, а затем дал своим друзьям на выходные.

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество.

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