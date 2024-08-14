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Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур

Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур

Власти Украины обсуждают создание в Курской области России военных комендатур.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с представителями Кабинета министров, главой Офиса президента и омбудсменом.

«Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и ведет активные действия на территории России. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права», – отметил он.

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