Власти Грузии назвали Саакашвили виновником развязывания войны в 2008 году

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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» обвинила экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года против Южной Осетии по указке извне.

«Большая часть грузинского общества сомневается в адекватности Саакашвили. Однако, факт в том, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства», – говорится в заявлении.

В «Грузинской мечте» считают, что нужно провести публично-правовой процесс, чтобы раз и навсегда выявить, «кто совершил тяжелое предательское преступление против Грузии и ее народа».