Украина атаковала четыре военных аэродрома в России

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Украина осуществила свою самую масштабную атаку беспилотников, целью которой были четыре российских военных аэродрома. Об этом заявил Reuters неназванный источник в украинских вооруженных силах безопасности.

Атака преследовала цель подорвать способность России использовать военные самолеты для ударов управляемыми авиабомбами, добавил собеседник агентство. Reuters не смог независимо проверить это заявление.

О рекордных 117 беспилотниках, использованных во время ночного налета Украиной, утром сообщало Минобороны России. Российские военные при этом не называли объекты, которые стали целями атаки.

«Украинская правда» пишет об ударе по четырем аэродромам — в Воронеже, Борисоглебске в Воронежской области, авиабазе Саваслейка в Нижегородской области, а также аэродрому в Курске — со ссылкой на источник в СБУ.