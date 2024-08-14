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ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже

ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже

Из доклада главкома ВСУ Александра Сырского, опубликованного президентом Украины Владимиром Зеленским, следует, что украинские военные продвинулись на отдельных направлениях в Курской области на один-два километра.

Сырский утверждает, что операция по «поиску и уничтожению противника» в городе Суджа завершена, и с начала суток в плен было взято более 100 российских военнослужащих.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг контроль ВСУ над Суджей, заявив, что украинские силы удерживают позиции лишь временно. Российские государственные агентства цитируют его слова о том, что окружение противника продолжается, и операция по вытеснению ВСУ не завершена.

Кроме того, журналисты украинского телеканала ТСН опубликовали репортаж из Суджи, где солдаты ВСУ заменили российский флаг на украинский на здании школы-интерната, расположенной недалеко от городской администрации.

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ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже
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