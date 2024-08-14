Президент Азербайджана: Мы по праву можем гордиться молодым поколением

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После определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров, сообщает пресс-служба президента.

«В некоторых видах спорта идет процесс смены поколений. Поэтому, конечно, мы должны подойти к следующим Олимпийским играм учитывая этот аспект, и детско-юношескому спорту и впредь должно уделяться особое внимание», – добавил глава государства.

«Абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого. Слова, которые я на протяжении многих лет говорил о массовости спорта, и данные мною поручения преследуют одну цель: воспитать физически, морально здоровое, привязанное к Родине, патриотичное и профессиональное молодое поколение. Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением», – подчеркнул глава государства.