Зеленский: ВСУ продвигаются в Курской области, взято более 100 пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооружённых сил Украины в Курской области.

«В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И ещё более 100 пленных российских военных за этот же период», — сообщил Зеленский по итогам утреннего доклада главнокомандующего Александра Сырского.

Зеленский также подчеркнул, что Украина «ни на секунду не забывает о нашем востоке» и сообщил о решении направить туда дополнительное оружие.