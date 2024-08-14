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В Азербайджане ожидается дождь, туман

В Азербайджане ожидается дождь, туман

Обнародован прогноз погоды на 15 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове облачно, преимущественно без осадков, однако в первой половине дня местами ожидается переменный дождь. В некоторых местах полуострова возможен кратковременный, интенсивный дождь с грозами.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 26-30° тепла, атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, грозы, в отдельных местах ливневого и проливного характера, прогнозируется град. Ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 17-19° тепла.

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