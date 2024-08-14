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Беннетт: Война с ХАМАСом отвлекает от главной угрозы

Беннетт: Война с ХАМАСом отвлекает от главной угрозы

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт выразил критику текущей стратегии страны в отношении региональных угроз. По его мнению, Израиль сосредоточился на борьбе с доверенными лицами Ирана, вместо того чтобы устранить саму коренную причину — Тегеран.

Беннетт в интервью New York Times сравнил Иран с осьминогом, где голова — это Тегеран, а щупальца — его союзники и прокси-силы, заявив, что «голова осьминога намного слабее и уязвимее, чем его щупальца».

Бывший премьер также подверг сомнению обещание действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху о «полной победе» в войне с ХАМАС, называя его нереалистичным. Беннетт отметил, что уничтожение боевиков ХАМАС не ведет к решению проблемы, так как террористы могут быть легко заменены новыми рекрутами.

Намекая на свое возможное возвращение в политику, Беннетт подчеркнул необходимость замены всего высшего руководства Израиля, как политического, так и военного.

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