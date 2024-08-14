«Карабах» в блестящем стиле наказал грубиянов из «Лудогорца»

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Какой же неприятный осадок остался у болельщиков «Карабаха» после первого матча с болгарским «Лудогорцем» из Разграда. Чемпионы Болгарии действовали грубо, грязно, а в некоторых моментах и откровенно подло. Непосредственно футбол в исполнении болгар будто отошел назад и самое отрицательное, что проявилось во всем этом – команда держалась своей жесточайшей манерой игры далеко не спонтанно, а явно выполняя «домашнее задание». В целом, результат, нужный «Лудогорцу», в Баку ими был достигнут, и они добились победы. А потому задача для «Карабаха» в ответном матче значимо усложнилась.

Однако, зная бескомпромиссный характер агдамцев и веря в умение Гурбана Гурбанова без лишних эмоций настраивать игроков на решающие матчи, болельщики «скакунов» надеялись на положительный результат по итогам двух матчей. «Карабах» особо силен в «открытых» матчах, в игре на встречных скоростях. Но предсказать такую игру со стороны «Лудогорца» просто-напросто не получалось. Возможно, они умеют так играть, но после первого матча появились реальные сомнения, а готовы ли болгары отказаться от антифутбола, к тому же зная, что «Карабах» силен в играх на выбывание, даже при их проведении за рубежом.

В целом, так и произошло. «Лудогорец» ни на йоту не отошел от сценария первой игры, продолжая открыто грубить. Как результат, уже к 40-й минуте «Карабах» был вынужден сделать замены. Вместо лидеров – двух Марко (Вешовича и Янковича) – на поле появились новые игроки. К слову, из-за полученной травмы на 84-й минуте поле покинул и Эльвин Джафаргулиев. Говоря иными словами, антифутбол со стороны хозяев не останавливался. Хорошо еще, что, в отличие от первого матча, в котором швейцарский арбитр Урс Шнидер фактически потакал жестокости разградцев, в Болгарии судья из Италии Симоне Соцца реагировал на проявления грубости. Правда, со взятой с первых минут болгарами тактики искусственной затяжки времени Соцца ничего особо сделать не мог. Это могли осуществить агдамцы своим голом, что они и совершили, когда Жуниньо в прекрасном стиле обогнал защитника хозяев и мастерски открыл счет. Но когда на табло появились цифры 2:1 в пользу «Лудогорца», к затяжке времени прибавились и симуляции болгар.

Здесь в очередной раз сыграл характер «Карабахцев». Несмотря на все препоны, они уверенно шли к цели. И даже после того, как сравняли счет, особой радости не проявили, сразу же вознамерившись забить третий мяч. Настрой был запредельный. Как результат – блестящая победа на характере. На мастерстве. На классе. Победа футбола над антифутболом. В предверие ответной встречи Гурбан Гурбанов высказывал уверенность в том, что «даже если будем проигрывать, команда покажет хорошую борьбу на поле». Так и произошло, что делает честь команде. Именно команде – в широком смысле слова. Мы действительно, как и всегда, видели единый коллектив, где основные и запасные игроки поддерживают друг друга, беспрекословно выполняя тренерские установки и доверяя ему во всем. Вот этот командный дух и позволил вчера одержать блистательную победу, что вновь заставит весь футбольный мир говорить о «Карабахе», а в особенности, конечно, в Болгарии, где помнят «сухое» поражение «Лудогорца» со счетом 0:6, которое он в 2016 году потерпел на групповой стадии Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала».

Да, «Арсенал» одержал победу с большей разницей в мячах, нежели «Карабах». Однако, не будем забывать, что англичане играли дома. А, с другой стороны, «Карабах» разгромил «Лудогорец» на выезде, да к тому же вколотив сопернику семь(!) мячей, причем проигрывая по ходу встречи. Причем четыре гола были забиты в дополнительное время. К слову, сыграли и замены: Патрик Андраде, Торал Байрамов и Редон Джиджа забили голы, а первый даже два.

Наверное, наилучшей похвалой футболистам стали слова Гурбанова на послематчевой пресс-конференции о получении им «удовольствия от хода игры, т. к. в Баку мы видели силу этого оппонента, они действовали в неприятной для нас манере, и мы должны были ее нейтрализовать». Нейтрализовали. Погасили. Добили. В рамках правил качественного футбола.

Теперь на очереди – загребское «Динамо». Коллектив из Хорватии силен. В его составе – игроки сборной страны, да и клубные традиции весомы. Как подчеркнул Гурбанов, «с каждым этапом соперники все сильнее и опытнее, играющие в более скоростной футбол. Мы должны быть к этому готовы. Надо поскорее забыть радость победы над «Лудогорцем» и постараться как можно лучше подготовиться. Опыт у нас есть».

Действительно, «Карабаху» к трудностям не привыкать. Мы прекрасно помним великолепную победу «Карабаха» над датским «Копенгагеном» в 2017 году по итогам двух матчей, после чего агдамцы впервые в своей истории прошли в групповой этап Лиги Чемпионов! Так почему не повторить этот результат? Настрой у команды отменный. Настроение – не менее положительное. Так что дело за малым, если можно так выразиться, – продемонстрировать свою игру, выполняя все установки опытнейшего Гурбана Гурбанова. Мы прекрасно знаем, как агдамцы могут собираться в ответственные моменты, поэтому надеемся, что футболисты «Карабаха» сделают все для победы. И даже больше.

Ну а пока отметим, что «скакуны» в одиннадцатый раз подряд вышли в групповой этап еврокубков. Достижение – феноменальное. Команда движется вперед. Посему мы и верим в ее успех!

Теймур Атаев