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Вице-премьер Сербии: Мы на пороге столкновения цивилизаций после Олимпиады в Париже

Вице-премьер Сербии: Мы на пороге столкновения цивилизаций после Олимпиады в Париже

Открытие Олимпийских игр в Париже ознаменовало наступление фазы столкновения цивилизаций. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Опасаюсь, что мы дошли до фазы столкновения цивилизаций, взаимоисключающих взглядов на мир», — сказал он, комментируя церемонию открытия Игр.

Вулин отметил приближение конфликта цивилизаций, в котором на одной стороне находятся традиционные ценности — Бог, нация, семья, а на другой — мир без Бога, без нации, без семьи, но с концепцией ЛГБТ, где все являются «частью одного глобального государства потребителей».

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