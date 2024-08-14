США ждут от Грузии первого шага

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США рассчитывают, что Грузия первой сделает конкретные шаги и подготовит предложения для нормализации двусторонних отношений.

Об этом заявило американское посольство в Тбилиси по итогам поездки сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и конгрессмена Майка Тернера (республиканец от штата Огайо), передает ТАСС.

«Вопросом обсуждений на встречах (Шахин и Тернера – прим.) было то, что Соединенные Штаты Америки хотят иметь хорошие отношения с Грузией и для нормализации отношений первый шаг должно сделать правительство Грузии. Мы ждем от них предложений», – говорится в заявлении.

По данным посольства, американские законодатели не обсуждали с официальными представителями правительства Грузии судьбу экс-президента республики Михаила Саакашвили.