В Баку арестован руководитель сайта, обманувший граждан на 100 тыс.

В Баку сотрудниками полиции задержан человек, подозреваемый в совершении мошенничества путем злоупотребления доверием граждан.
По информации пресс-службы МВД, следствием установлено, что основатель новостного портала «Az24saat.org» Вугар Гурдганлы давал различные обещания некоторым гражданам и злоупотреблял их доверием, обманув их более чем на 100 000 манатов.
По данному факту против него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.