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Главное Общество

В Баку арестован руководитель сайта, обманувший граждан на 100 тыс.

В Баку арестован руководитель сайта, обманувший граждан на 100 тыс.

В Баку сотрудниками полиции задержан человек, подозреваемый в совершении мошенничества путем злоупотребления доверием граждан.

По информации пресс-службы МВД, следствием установлено, что основатель новостного портала «Az24saat.org» Вугар Гурдганлы давал различные обещания некоторым гражданам и злоупотреблял их доверием, обманув их более чем на 100 000 манатов.

По данному факту против него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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