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Доклад Сырского для Зеленского: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области (видео)

Доклад Сырского для Зеленского: Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области (видео)

Украина сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области. Продвижение бойцов ВСУ продолжается.

Об этом говорится в докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства рассказал, что он постоянно находится на связи с Сырским. Генерал докладывает насчет ситуации на фронте и украинской операции в Курской области.

Как рассказал Сырский Зеленскому, в течение сегодняшнего дня в Курской области украинские защитники смогли продвинуться на отдельных направлениях от 1 до 3 километров. Был взят под контроль участок территории площадью 40 квадратных километров.

«На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Продолжаем проведение операции», – отметил главнокомандующий.

В свою очередь президент поблагодарил украинских военных за то, что они пополняют «обменный фонд», поскольку это позволит проводить обмен военнопленными.

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