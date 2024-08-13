В Баку из-за подготовки к «Формуле» перекроют центральные дороги |
FT: Сценарии России включают войны с нынешними союзниками, такими как Азербайджан и Иран |
Украина сделала неожиданное заявление о планах в отношении Курской области |
Путин назначил своего потенциального преемника координатором КТО в Курской области |
Тайный план Путина: что готовится для Киева? |
ЦАХАЛ: Нападение Ирана на Израиль неизбежно |
«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане? |
Иран может атаковать Израиль в течение суток |
ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области |
Главное Армия

Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10: Летает почти сутки на расстояние до 2000 км

Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10: Летает почти сутки на расстояние до 2000 км

Новый Иран представил усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с протяженностью полета до 2000 километров.

Об этом сообщает The Tehran Times.

Новый беспилотник был представлен на российской выставке вооружения Армия-2024, которая проводилась в Москве. Следует отметить, что первые сообщения о новейшем дроне начали появляться еще в 2023 году. Однако официально он был представлен в этом году.

Как заявляют иранские СМИ, дальность полета Mohajer-10 составляет 2000 км, а продолжительность – до 24 часов. Его грузоподъемность может достигать 300 кг, что вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.

Теги:
Из этой рубрики
Индия провела первое летное испытание планирующей авиабомбы большой дальности
Армия

Индия провела первое летное испытание планирующей авиабомбы большой дальности

2024/08/13, 21:59
Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10: Летает почти сутки на расстояние до 2000 км
Армия

Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10: Летает почти сутки на расстояние до 2000 км

2024/08/13, 21:44
Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (фото)
Армия

Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (фото)

2024/08/13, 20:45
IEP представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане и Армении на 100 тыс. жителей
Армия

IEP представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане и Армении на 100 тыс. жителей

2024/08/13, 20:18
Латвия передаст Украине около 500 беспилотников
Армия

Латвия передаст Украине около 500 беспилотников

2024/08/13, 19:06
Минобороны России сделало заявление о ситуации в Курской области
Армия

Минобороны России сделало заявление о ситуации в Курской области

2024/08/13, 15:43
Россия заявила, что готова поставлять "Искандеры" стратегическим партнерам
Армия

Россия заявила, что готова поставлять «Искандеры» стратегическим партнерам

2024/08/13, 15:02
ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области
Армия

ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области

2024/08/13, 08:32
В США предложили Украине нанять для истребителей F-16 пилотов-пенсионеров
Армия

В США предложили Украине нанять для истребителей F-16 пилотов-пенсионеров

2024/08/13, 00:04