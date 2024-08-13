Иран презентовал новейший дрон Mohajer-10: Летает почти сутки на расстояние до 2000 км

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Новый Иран представил усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с протяженностью полета до 2000 километров.

Об этом сообщает The Tehran Times.

Новый беспилотник был представлен на российской выставке вооружения Армия-2024, которая проводилась в Москве. Следует отметить, что первые сообщения о новейшем дроне начали появляться еще в 2023 году. Однако официально он был представлен в этом году.

Как заявляют иранские СМИ, дальность полета Mohajer-10 составляет 2000 км, а продолжительность – до 24 часов. Его грузоподъемность может достигать 300 кг, что вдвое больше грузоподъемности Mohajer-6.