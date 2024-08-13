МИД Беларуси обратился к Европейскому союзу с призывом повлиять на Украину из-за ударных дронов, которые недавно были сбиты над белорусской территорией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

«Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем», — заявили в белорусском МИДе.

Для того, чтобы довести эту информацию до Европейского союза, в МИД страны был вызвал поверенному в делах ЕС в Беларуси Стен Нёрлов.