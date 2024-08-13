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IEP представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане и Армении на 100 тыс. жителей

IEP представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане и Армении на 100 тыс. жителей

Институт экономики и мира (IEP) в своем докладе «Современные тренды в милитаризации» представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане, Армении и Грузии на 100 тыс. жителей.

Авторы доклада констатируют, что численность личного состава ВС в большинстве стран сократилась, сообщает «Голос Америки». Если в 1995 году общее число военнослужащих в мире превышало 30 млн, то в 2019 году этот показатель оказался меньше 28 млн.

IEP утверждает, что в Азербайджане на 100 тысяч жителей приходится 649 военных (за 15 лет снизился на 138 военных на 100 тысяч жителей).

В Армении на 100 тысяч жителей приходится 1542 военных. Этот показатель по сравнению с данными 2008 года вырос на 21 военный на 100 тысяч жителей.

В Грузии на 100 тысяч жителей приходится 551 военный (рост составил 74 военных на 100 тысяч жителей).

В некоторых странах число военнослужащих на 100 тысяч жителей заметно выделяется на общем фоне. По данным IEP, рекордсменом по этому показателю стала Эритрея: в этой небольшой африканской стране на 100 тысяч населения приходится 5476 военных.

Высок этот показатель в КНДР, Израиле, Греции, Южной Корее, на Тайване, Шри-Ланке, Ливане.

IEP представил данные о численности военнослужащих в Азербайджане и Армении на 100 тыс. жителей

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