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Москва предупредила Молдову из-за F-16

Москва предупредила Молдову из-за F-16

Временный поверенный в делах Молдовы в РФ Александр Кетрару был вызван в МИД России, дипломату выражена озабоченность в связи с информацией в СМИ о возможности базирования переданных Киеву F-16 на аэродромах в Молдове.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«13 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, – информировали на Смоленской площади. – Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдове и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России».

РФ призывает Молдову оставаться нейтральной и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, отметил МИД России.

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