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В Баку в тюрьме для женщин провели мастер-классы по рукоделию

В Баку в тюрьме для женщин провели мастер-классы по рукоделию

В исправительном учреждении №4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции организовано мероприятие для отбывающих наказание женщин.

Как сообщили Report в учреждении, мероприятие было организовано Общественным объединением «Возвращение осужденных женщин в общество».

В рамках мероприятия для 20 заключенных были организованы мастер-классы по росписи экосумок, для 15 – по рукоделию, а для более чем 100 женщин проведен психологический семинар.

В учреждении прошла встреча известного писателя Эльхана Элатлы с заключенными. Писатель подарил им несколько своих книг с автографами.

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