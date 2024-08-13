Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций

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Издание FDI Intelligence, входящее в группу Financial Times, опубликовало рейтинг ТОП-10 самых перспективных стран для инвестиций, в котором Азербайджан занял 7 место. Рейтинг возглавила Камбоджа, второе место заняли Филиппины, а третье – Кения.

Исследование проводилось путем оценки макроэкономических данных и показателей иностранных инвестиций 50 наиболее привлекательных стран с использованием данных Международного валютного фонда и fDi Markets – службы мониторинга иностранных инвестиций Financial Times.

Ключевыми факторами, отличающими страны, вошедшие в ТОП-10, являются экономическая стабильность, благоприятный инвестиционный климат, создаваемый законодательством, регулярно адаптирующимся к глобальным тенденциям, а также развитие сектора альтернативной энергетики.

Отметим, что в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор экономики Азербайджана составил 2 млрд долларов США, что является самым высоким показателем, зафиксированным до настоящего времени.