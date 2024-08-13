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США отзывают 71 вид пищевых продуктов из-за смертельно опасной бактерии

США отзывают 71 вид пищевых продуктов из-за смертельно опасной бактерии

Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США отозвала 71 вид пищевых продуктов под брендами «Boar’s Head» и «Old Country» из-за заражения бактерией «Listeria monocytogenes». По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 13 штатах США выявлено 43 случая заболевания, в том числе три смертельных исхода.

Listeria monocytogenes вызывает серьёзную инфекцию — листериоз, который особенно опасен для беременных женщин, людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сообщило, что эти продукты не импортируются в страну, но меры контроля за продуктами высокого риска, импортируемыми из США, усилены.

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