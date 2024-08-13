Иран обсудил со странами Запада удар по Израилю

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Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Reuters.

Анонимные дипломатические источники сообщают, что переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней. При этом США активно просят союзников, включая Турцию, повлиять на Иран, с целью убедить его отказаться от атаки по Израилю.

На этом фоне сообщается о том, что Иран допустил присоединение к переговорам по мирному урегулированию в секторе Газа и связал ход переговоров с возможностью будущей атаки.