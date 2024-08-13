Украина сделала неожиданное заявление о планах в отношении Курской области

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Украина не намерена оставлять за собой занятные ВСУ части Курской области, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. Заявление представителя дипломатического ведомства публикует издание «РБК-Украина».

По словам Тихого, военная операция Украины в Курской области «помогает фронту» и усложняет военную логистику России.

«Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения на Донбасс и усложняет ее военную логистику. ВСУ. Целью являются только военные объекты и военный контингент», — сообщил дипломат.

Тихий сообщил, что действия Киева представляют собой «цивилизованную европейскую военную силу». Тихий указал, что украинская сторона придерживается международного гуманитарного права.