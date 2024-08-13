Украина сделала неожиданное заявление о планах в отношении Курской области |
Путин назначил своего потенциального преемника координатором КТО в Курской области |
Российский флот отработал нанесение ядерных ударов по Европе |
Тайный план Путина: что готовится для Киева? |
ЦАХАЛ: Нападение Ирана на Израиль неизбежно |
«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане? |
Иран может атаковать Израиль в течение суток |
ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области |
Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области |
Главное Важно

На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды

На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды

Исследователи обнаружили доказательства наличия на Марсе большого подземного резервуара, содержащего жидкую воду в достаточном объеме, чтобы заполнить океаны на поверхности этой планеты. Об этом сообщают мировые агентства во вторник, 13 августа.

На основании данных аппарата для изучения глубин Марса InSight Lander Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ученые подсчитали, что количество вод, содержащихся в этом резервуаре, достаточно, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем толщиной от одного до двух километров.

Между тем, по словам экспертов, этот резервуар вряд может быть использован для снабжения водой будущей колонии на Марсе. Дело в том, что он расположен в крошечных трещинах и порах в породе марсианской коры, на глубине от 11,5 до 20 километров. Пробурить скважину глубиной в километр, чтобы добраться до этих вод, – непростая задача.

Ученые отправили на Марс множество зондов и посадочных аппаратов, чтобы выяснить, что случилось с водой, которая имелась на планете около трех миллиардов лет назад, а также когда произошли эти события. Кроме этого, исследователи хотят узнать, есть ли жизнь на Марсе и существовала ли она там в прошлом.

По мнению экспертов, новые данные свидетельствуют о том, что большая часть воды, имевшейся на Марсе, не улетучилась в космос, а попала в его кору. Эти выводы были сделаны на основе данных, которые аппарат InSight собирал в течение четырех лет, в ходе миссии, которая завершилась в 2022 году.

Теги:
Из этой рубрики
На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды
Важно

На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды

2024/08/13, 15:53
Военное безумие. Израиль бросает вызов ООН и миру
Важно

Военное безумие. Израиль бросает вызов ООН и миру

2024/08/10, 22:28
Баку усиливает своё влияние к востоку от Каспия
Важно

Баку усиливает своё влияние к востоку от Каспия

2024/08/09, 13:18
Ключевая фигура украинской власти: «Мы не видим смысла в переговорах с Россией на данный момент»
Важно

Ключевая фигура украинской власти: «Мы не видим смысла в переговорах с Россией на данный момент»

2024/08/09, 07:15
Офис Зеленского впервые назвал цель операции ВСУ в Курской области
Важно

Офис Зеленского впервые назвал цель операции ВСУ в Курской области

2024/08/08, 11:17
Ожесточенные бои под Курском. Главное к этому часу
Важно

Ожесточенные бои под Курском. Главное к этому часу

2024/08/08, 09:04
ВСУ продвигаются в Курской области, в регионе ввели режим ЧП (обновлено, фото, видео)
Важно

ВСУ продвигаются в Курской области, в регионе ввели режим ЧП (обновлено, фото, видео)

2024/08/07, 23:04
Чем обусловлен вояж Шойгу в Тегеран и Баку?
Важно

Чем обусловлен вояж Шойгу в Тегеран и Баку?

2024/08/06, 13:43
Алиев принял Шойгу: детали
Важно

Алиев принял Шойгу: детали

2024/08/06, 11:01