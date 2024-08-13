На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды

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Исследователи обнаружили доказательства наличия на Марсе большого подземного резервуара, содержащего жидкую воду в достаточном объеме, чтобы заполнить океаны на поверхности этой планеты. Об этом сообщают мировые агентства во вторник, 13 августа.

На основании данных аппарата для изучения глубин Марса InSight Lander Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ученые подсчитали, что количество вод, содержащихся в этом резервуаре, достаточно, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем толщиной от одного до двух километров.

Между тем, по словам экспертов, этот резервуар вряд может быть использован для снабжения водой будущей колонии на Марсе. Дело в том, что он расположен в крошечных трещинах и порах в породе марсианской коры, на глубине от 11,5 до 20 километров. Пробурить скважину глубиной в километр, чтобы добраться до этих вод, – непростая задача.

Ученые отправили на Марс множество зондов и посадочных аппаратов, чтобы выяснить, что случилось с водой, которая имелась на планете около трех миллиардов лет назад, а также когда произошли эти события. Кроме этого, исследователи хотят узнать, есть ли жизнь на Марсе и существовала ли она там в прошлом.

По мнению экспертов, новые данные свидетельствуют о том, что большая часть воды, имевшейся на Марсе, не улетучилась в космос, а попала в его кору. Эти выводы были сделаны на основе данных, которые аппарат InSight собирал в течение четырех лет, в ходе миссии, которая завершилась в 2022 году.