Казахстан и Турция готовят новое соглашение в военной сфере

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На портале «Открытые НПА» опубликован проект соглашения между Казахстаном и Турцией о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран, сообщает Tengrinews.kz.

Соглашение устанавливает правовую основу и условия транзита, включая пункты о национальной и информационной безопасности. Каждая из сторон сохраняет право отклонить или отменить разрешение на транзит, если это угрожает национальной безопасности.

Документ также требует защиты информации, полученной в рамках соглашения, и запрещает её передачу третьим лицам без согласия другой стороны. Соглашение будет действовать пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не выразит намерения прекратить сотрудничество.

От имени Казахстана соглашение подпишет министр обороны Руслан Жаксылыков. Документ находится на обсуждении до 27 августа.