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Израиль предупредил партнеров о готовности нанести удар по Ирану в ответ на прямую атаку

Израиль предупредил партнеров о готовности нанести удар по Ирану в ответ на прямую атаку

Израиль уведомил США и ряд европейских стран, что ответом на любую прямую атаку Ирана по еврейскому государству будет удар по иранской территории. Об этом пишет ТАСС.

По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», цель передачи подобных уведомлений состоит в том, чтобы «заблаговременно снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, которое будет оказываться в период сразу после ожидаемой атаки со стороны Ирана.

В рамках этих уведомлений израильская сторона ясно дает понять, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если по итогам иранского удара не будет жертв с израильской стороны, отмечает радиостанция.

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