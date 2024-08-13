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Президент Азербайджана наградил олимпийских медалистов

Президент Азербайджана наградил олимпийских медалистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об установлении премий за высокие результаты для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже». Согласно распоряжению, сумма премии для спортсменов страны и их тренеров за высокие результаты, достигнутые на XXXIII летних Олимпийских играх, определена в следующем порядке:

400 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 200 000 манатов его тренеру;

– 200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 100 000 манатов его тренеру;

– 100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 50 000 манатов его тренеру.

Кроме этого, за высокие достижения на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены следующие азербайджанские спортсмены и их тренеры:

Орденом «Шохрет»

Гейдаров Хидаят Минаят оглу

Коцоев Зелим Олегович

Мамедов Эльхан Абульфаз оглу

Траутманн Ричард

 

Орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Гасанов Тарлан Алигейдар оглу

Орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Альфонсо Домингес Лорен Берто Берто

Магомедов Гашим Магомед оглу

 

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Джафаров Хасрат Валех оглу

Мешвилдишвили Гиоргий

Магомедов Магомедхан Магомедович

 

Орденом «Труд» 3-й степени

Абдуллаев Мамед Камиль оглу

Алиев Гасан Гасан оглу

Газюмов Хетаг Русланович

Мамедов Анар Вахид оглу

Пашаев Ниямеддин Вагиф оглу

Роке Отано Педро

Тараканов Александр Петрович

 

Медалью «Терегги»

Гокшелидзе Георгий

Алиев Али Иман-Мурзаевич.

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