Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

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В результате очередной спецоперации, проведенной сотрудниками МВД совместно с Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, была предотвращена контрабанда крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в МВД Азербайджана, Самит Мамедов и его знакомый Хидаят Рашидов были задержаны в Имишлинском районе. В автомобиле Рашидова было обнаружено 134 килограмма марихуаны, героина, опиатов и 1000 таблеток метадона и психотропных веществ.

«Подозреваемые сообщили, что наркотики они приобрели в тайнике на территории Имишлинского района через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.