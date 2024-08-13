Завтра в Баку и регионах будет до +36 градусов

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Обнародован прогноз погоды на 14 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове облачно, преимущественно без осадков.

Однако в первой половине дня в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, грозы, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, атмосферное давление 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80 %, днем 45-55%. В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях кратковременный дождь, грозы, возможен град. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.