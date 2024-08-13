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Путин назначил своего потенциального преемника координатором КТО в Курской области

Путин назначил своего потенциального преемника координатором КТО в Курской области

Координатором контртеррористической операции в Курской области назначен генерал-полковник Алексей Дюмин, соответствующее решение принял Владимир Путин.

Экс-глава Тульской области и помощник президента Алексей Дюмин направлен в Курскую область для координации действий силовиков и гражданских властей. Решение было принято на совещании в Ново-Огарёво, где обсуждалась ситуация в регионе.

Российские медиа сообщают, что Дюмин будет координировать действия группировки ВС РФ с силовыми ведомствами и местными властями в Курской области. Он уже отправился в регион, планируя сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Хотя непосредственно командовать армейскими силами он не будет, его задача — создать максимально благоприятные условия для их действий. В приоритете — выбить украинские подразделения с российской территории и нейтрализовать проникшие в регион ДРГ ВСУ.

Военные эксперты отмечают, что, хотя Дюмин не стал начальником Генштаба, он фактически выполняет роль антикризисного командира режима КТО, объединяя под своим командованием военные, силовые и гражданские структуры. Его опыт в специальных операциях, включая аннексию Крыма, и управление гражданскими направлениями в роли губернатора, делают его подходящей кандидатурой для этой задачи.

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