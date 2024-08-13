Камилле нужна помощь! (фото)

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Когда люди объединяются во имя благого дела, то результат обязательно положительный и обычно превосходит все ожидания. Ведь вместе мы – сила. И если в одиночку человеку не справиться с бедой, постучавшей в его дверь, помощь ближних поможет преодолеть эту трудность.

У 14-летней Камиллы Исмайловой большие проблемы со здоровьем. Вот уже на протяжении нескольких лет она страдает инсулинорезистентностью. Девочка перенесла стресс в результате нападения на нее преступника. После этого у нее случился шок. Нервные приступы, высокое давление. Камилла перенесла тяжёлую операцию на оба глаза. Затем всё тело покрылось чирью, делали плазмаферез с озоном. Но анализы резко ухудшились… Инсулин, кортизол, креатинин сильно повысились. С каждым годом состояние ребенка все хуже и хуже. И мать девочки – Эльмира Исмайлова уже просто не в состоянии справляться с этой проблемой в одиночку, нет материальных средств, чтобы помочь ребенку выжить. По этой причине женщина неоднократно обращалась в азербайджанские редакции за помощью, и добрые люди поддерживали Исмайловых материально. Обращение же в соответствующие государственные структуры не дало никаких результатов, там остались безучастными к беде Исмайловых.

Эльмира Исмайлова обратилась и в нашу редакцию: «Прошу не осуждать меня, мне самой очень перед всеми стыдно, но смотреть, как мучается мой ребенок, я не могу. Все, кто хочет, может нас навестить, познакомиться с девочкой, вживую ознакомиться с ее анализами, рецептами, ответами врачей. Врачи в один голос советуют везти Камиллу в Турцию, говорят, что иначе вы рискуете потерять ребенка… Местные врачи не могут спустить высокий кортизол и креатинин. Но, к сожалению, у меня нет денег везти ее в Турцию».

Думаем, нет необходимости в написании огромной статьи для того, чтобы доказать, как Исмалойвым действительно тяжело. Все доказательства приводим ниже. А со своей стороны, призываем читателей проникнуться сочувствием к положению Камиллы и оказать ей посильную помощь.

Номер Эльмиры Исмайловой для связи: +99455 706 05 21

Банковская карта: Leo Bank 5411249803197784