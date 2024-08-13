Судебный процесс по делу Али Керимли перенесен

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Судебный процесс по жалобе против председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли был перенесен.

На подготовительном заседании в Насиминском районном суде, проведенном под председательством судьи Бабека Панахова, было установлено, что представленные документы не в порядке, поэтому жалоба не была взята в производство. Заседание перенесено на 19 августа.

Жалобу подал бывший председатель Контрольно-ревизионной комиссии партии Айдын Алиев, требуя привлечения Керимли к ответственности по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана.