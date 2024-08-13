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Главное Общество

Судебный процесс по делу Али Керимли перенесен

Судебный процесс по делу Али Керимли перенесен

Судебный процесс по жалобе против председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли был перенесен.

На подготовительном заседании в Насиминском районном суде, проведенном под председательством судьи Бабека Панахова, было установлено, что представленные документы не в порядке, поэтому жалоба не была взята в производство. Заседание перенесено на 19 августа.

Жалобу подал бывший председатель Контрольно-ревизионной комиссии партии Айдын Алиев, требуя привлечения Керимли к ответственности по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана.

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