Российский флот отработал нанесение ядерных ударов по Европе

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Военно-морской флот России в ходе учений отрабатывал ядерные удары по странам Европы на случай конфликта с НАТО. Согласно секретным документам, подготовленным с 2008 по 2014 год и полученным Financial Times, российские офицеры получили список целей для ракет, способных нести как обычный, так и ядерный заряд. На картах указано 32 цели для российского флота в Европе, включая объекты в Норвегии и Германии.

Балтийский флот должен атаковать, в частности, военно-морскую базу в Бергене и радиолокационные станции. Северный флот нацелен на объекты оборонной промышленности, включая верфь в британском Барроу-ин-Фернесс. Документы также обсуждают вариант «демонстративного удара» ядерным оружием в отдаленном районе для устрашения Запада.

Учения в июне показали, что эти подходы остаются актуальными в российской военной доктрине.