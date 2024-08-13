Тайный план Путина: что готовится для Киева?

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Президент России Владимир Путин рассматривает возможность масштабного ракетного удара по правительственным зданиям в Киеве, включая парламент, сообщает Moscow Times.

Министерство обороны Украины предполагает, что атака может быть ответом на инцидент в Курске. Украинский источник заявил, что Россия может выпустить сотни ракет, что станет серьезным вызовом для ПВО. Представитель украинских военных считает возможную атаку «большой проблемой», но уверен в способности Украины защититься.

Другой украинский чиновник подтвердил AFP планы России атаковать «центры принятия решений» в Украине. Точные сроки возможной атаки пока неизвестны.