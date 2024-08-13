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Верховный суд России предложил освобождать подсудимых при отправке на войну

Верховный суд России предложил освобождать подсудимых при отправке на войну

Верховный суд РФ предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации, проект постановления о внесении соответствующего законопроекта во вторник обсуждает пленум ВС РФ. В настоящее время такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных.

В случае призыва или подписания контракта их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся. Пленум предлагает распространить эти нормы на подсудимых, чьи дела уже рассматриваются в суде.

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