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ЦАХАЛ: Нападение Ирана на Израиль неизбежно

ЦАХАЛ: Нападение Ирана на Израиль неизбежно

Армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации «Хезболла» в Ливане.

При этом никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения не произошло. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителя Армии обороны Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, нападение Ирана на Израиль неизбежно. Он подчеркнул, что военные находятся в состоянии «повышенной готовности» к потенциальному нападению.

«В последние дни мы следим за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за «Хезболлой» и Ираном», – заявил Хагари.

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