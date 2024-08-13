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ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области

ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области

Аналитики Института изучения войны (ISW) выразили сомнения в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия контролирует 1000 кв. км территории в Курской области. По данным ISW, украинские силы могли продвинуться на 800 кв. км, но не контролируют всю эту территорию.

ISW также подвергает сомнению сообщения украинской прессы о том, что ВСУ за несколько дней наступления в Курской области захватили больше территории, чем российская армия в Украине с начала года. По подсчетам ISW, с января по июль российская армия захватила 1175 кв. км украинской территории, включая зоны в Донецкой области и районы Харьковской области.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинская армия заняла 28 населенных пунктов в приграничной зоне шириной 40 и глубиной 12 км. Однако, по данным ISW, это оценка глубины может быть занижена, так как геолокационные данные указывают на присутствие украинских частей на расстоянии более 20 км от границы.

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