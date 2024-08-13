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Украина привлечет западных отставных летчиков для пилотирования F-16

Украина привлечет западных отставных летчиков для пилотирования F-16

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщили, что Украина планирует пригласить западных отставных летчиков для пилотирования переданных ей F-16. Об этом сообщает BBC.

«Президент Зеленский сообщил нам, что намерен укрепить свои ВВС, создав программу по привлечению отставных пилотов F-16 из стран НАТО. Мы поддерживаем этот шаг», — говорится в отчете о поездке на сайте сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

Линдси Грэм, выступая на брифинге в Киеве, отметил, что благодаря привлечению западных пилотов Украина сможет быстрее задействовать полученные F-16, пока собственные украинские летчики продолжают обучение.

Сенаторы Грэм и Блументаль также выразили поддержку операции ВСУ в Курской области России и выступили за снятие ограничений на применение американского оружия по российской территории.

«Смело, великолепно, прекрасно! Продолжайте в том же духе! Путин начал первым — дайте ему ответ. Главное, что я хочу сказать администрации [Байдена]: я ценю вашу помощь, но дайте этим людям воевать. Дайте им оружие, которое им нужно, чтобы победить в этой войне, где поражение недопустимо», — заявил сенатор Грэм.

«Прорыв на фронте в Курской области — это историческое событие. Прекрасные новости, обещающие новые достижения», — добавил сенатор Блументаль.

В отчете на сайте Блументаля также отмечается, что сенаторы намерены призвать администрацию Байдена предоставить Украине «больше гибкости и самостоятельности» в использовании американского оружия на территории России.

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