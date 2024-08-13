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Главное Мир

В Турции мужчина с нацистской символикой устроил теракт в мечети (видео)

В Турции мужчина с нацистской символикой устроил теракт в мечети (видео)

В Турции молодой человек в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» напал на мечеть Тепебаши в Эскишехире. Он ранил ножом семь человек и одного лишил жизни, применив топор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находящийся рядом полицейский патруль задержал нападавшего, его допрашивают. Он также снимал происходящее на камеру GoPro. На место приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавших.

Турецкое издание Hurriet уточняет, что 18-летний подросток совершил нападение с ножом и топором «под влиянием компьютерной игры» на военную тематику. При этом издание сообщает не о семи, а о пяти пострадавших, двое из которых «находятся в опасном для жизни состоянии».

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