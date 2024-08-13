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Белый дом не подтвердил версию о кибератаке на штаб Трампа со стороны Ирана

Белый дом не подтвердил версию о кибератаке на штаб Трампа со стороны Ирана

Белый дом не подтверждает версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа.

«Я не готова комментировать достоверность утверждений о причастности Ирана», – заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, этот вопрос следует адресовать Министерству юстиции США и Федеральному бюро расследований.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов также отметил, что «не готов подтвердить достоверность» утверждений об иранской кибератаке на предвыборный штаб Трампа. При этом он напомнил, что в конце июля разведывательное сообщество США заявило о попытках Ирана оказать влияние на президентские выборы в США. «Так что мы, определенно, осведомлены об их намерениях», – заявил Кирби.

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