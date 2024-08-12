СМИ: Иран провел подготовку ракетных и беспилотных подразделений

122 Просмотров

Иран предпринял подготовительные меры, аналогичные тем, которые реализовал перед ударом по Израилю в апреле.

Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Иран предпринял значительные подготовительные шаги в своих ракетных и беспилотных подразделениях, аналогичные тем, которые он предпринял перед атакой на Израиль в апреле», – написал журналист на своей странице в X, добавив, что Израиль и США не располагают информацией о точном времени нападения.

Как сообщил один из источников корреспондента Axios, Иран «открыто сигнализирует» о своей решимости «провести значительную атаку» и заявляет, что она превзойдет ту, которую он осуществил в апреле.