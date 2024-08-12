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Иран продемонстрировал на военной выставке в России новейший беспилотник Mohajer 10

Иран продемонстрировал на военной выставке в России новейший беспилотник Mohajer 10

Иран продемонстрировал свои последние достижения в оборонном секторе, включая отечественные беспилотники и системы противовоздушной обороны, на выставке «АРМИЯ-2024», которая проходит недалеко от Москвы, сообщает ИРНА.

Трехдневная выставка открылась в понедельник. Генерал Али Шадемани присутствовал на церемонии открытия выставки от имени начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери.

В первый день выставки впервые был представлен иранский беспилотник Mohajer 10, который, как утверждается, технологически намного более совершенен, чем предыдущие беспилотники иранской разработки. Среди других иранских военных разработок, представленных на российской выставке, были некоторые радары и системы радиоэлектронной борьбы.

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