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Ряд стран призвали Иран прекратить угрозы Израилю

Ряд стран призвали Иран прекратить угрозы Израилю

Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, Италия и Франция считают, что иранским властям следует прекратить угрожать Израилю нападением.

Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении этих государств по итогам телефонных переговоров их лидеров, передает ТАСС.

«Мы выразили поддержку защите Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических группировок. Мы призвали Иран прекратить свои угрозы военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности в случае такого нападения», – отмечается в документе.

Стороны также поддержали усилия по деэскалации в секторе Газа и достижению соглашения об освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

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