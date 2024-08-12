Глава МИД Италии об ответе Ирана Израилю: «Мой иранский коллега сказал мне…»

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Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.

«Мой иранский коллега сказал мне, что реакция Тегерана неизбежна. Я со своей стороны сказал, что было бы ошибкой допустить обострение в регионе, особенно опасно для гражданского населения. Но мне кажется, что позиция Ирана достаточно жесткая», – сказал он в эфире канала Rete4. Он добавил, что по поводу иранской позиции «не надо строить иллюзий», но давление на стороны по поводу ближневосточного урегулирования продолжится.